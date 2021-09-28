هاندا أرتشيل بملامح مختلفة (صورة)

شاركت النجمة التركية هاندا أرتشيل مع متابعيها صورة عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وإختلفت ملامح أرتشيل بالصورة خصوصًا أنها عمدت إلى رفع شعرها بطريقة ناعمة ووضعت ماكياجاً ناعمًاً جدًّا.