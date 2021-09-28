فنانة تتعرض للاغتصاب وتكشف عن هوية المجرم!!

بعد إبقاء حادثة الإغتصاب سرًّا لأكثر من 25 عامًا، كشفت المغنية الإنكليزية صوفيا اليس بيكستور عن تعرضها للاغتصاب وهي بعمر الـ 17 عامًا، من قبل شخص كانت قد التقت به، وعمره 29 عامًا، عازف غيتار وعادت معه إلى شقته لترى كتب الدراسة لديه.وكانت صوفيا تشعر بالخجل أثناء حديثها عن التفاصيل.