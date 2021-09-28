محمد شاكر يطرح "خبرهن علي" (فيديو)

طرح الفنان محمد شاكر اغنيته الجديدة " خبرهن علي" على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان وائل الأشقر وتوزيع ومكس وماستر عمر الصباغ .

ويقول مطلعها: "خبرهن علي، خبرهن عليي، قلن شو عامل فيي، قلن انا شو بحبك، وانت شو قاسى عليي، ما تنسى تقول، انك جارح قلبى عطول، وعن دمعى انت المسئول، وبقلبك مافى حنيه".