فنون ومشاهير

محمد شاكر يطرح "خبرهن علي" (فيديو)

Lebanon 24
28-09-2021 | 15:33
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طرح الفنان محمد شاكر اغنيته الجديدة " خبرهن علي" على قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان وائل الأشقر وتوزيع ومكس وماستر عمر الصباغ .
ويقول مطلعها: "خبرهن علي، خبرهن عليي، قلن شو عامل فيي، قلن انا شو بحبك، وانت شو قاسى عليي، ما تنسى تقول، انك جارح قلبى عطول، وعن دمعى انت المسئول، وبقلبك مافى حنيه".
 
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