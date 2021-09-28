فنون ومشاهير

إدانة آر. كيلي بإغواء نساء وقاصرات

Lebanon 24
28-09-2021 | 23:00
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دانت هيئة محلفين اتحادية النجم الأميركي الحاصل على 3 جوائز غرامي، آر. كيلي أمس الأول خلال محاكمته المتعلقة بالاتجار بالجنس.
واتهم مدعون مغني الآر اند بي باستغلال نجوميته على مدى ربع قرن لإغواء نساء وقاصرات.
وأجرى المحلفون في محكمة بروكلين الاتحادية مداولات لأكثر من يوم قبل التصويت لإدانة كيلي البالغ من العمر 54 عاماً بجميع التهم التسع الموجهة إليه.
وظل كيلي خافضاً رأسه خلال قراءة الحكم بينما كان وجهه مستتراً خلف كمامة بيضاء، فيما تعالت صيحات نساء فرحاً بالحكم.
وعبر محامي كيلي للصحافيين عن إحباط فريق الدفاع، وقال "أنا على ثقة بأننا سنطعن على الحكم".
ويواجه كيلي عقوبة إجبارية لا تقل عن السجن 10 سنوات، وقد يواجه السجن مدى الحياة لدى صدور الحكم عليه في الرابع من أيار 2022.
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