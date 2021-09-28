28
o
بيروت
33
o
طرابلس
25
o
صور
32
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
إدانة آر. كيلي بإغواء نساء وقاصرات
Lebanon 24
28-09-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت هيئة محلفين اتحادية النجم الأميركي الحاصل على 3 جوائز غرامي، آر. كيلي أمس الأول خلال محاكمته المتعلقة بالاتجار بالجنس.
واتهم مدعون مغني الآر اند بي باستغلال نجوميته على مدى ربع قرن لإغواء نساء وقاصرات.
وأجرى المحلفون في محكمة بروكلين الاتحادية مداولات لأكثر من يوم قبل التصويت لإدانة كيلي البالغ من العمر 54 عاماً بجميع التهم التسع الموجهة إليه.
وظل كيلي خافضاً رأسه خلال قراءة الحكم بينما كان وجهه مستتراً خلف كمامة بيضاء، فيما تعالت صيحات نساء فرحاً بالحكم.
وعبر محامي كيلي للصحافيين عن إحباط فريق الدفاع، وقال "أنا على ثقة بأننا سنطعن على الحكم".
ويواجه كيلي عقوبة إجبارية لا تقل عن السجن 10 سنوات، وقد يواجه السجن مدى الحياة لدى صدور الحكم عليه في الرابع من أيار 2022.
تابع
الأكثر قراءة
إلى جميع المواطنين.. خبرٌ هام عن الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. خبرٌ هام عن الكهرباء والتغذية
12:30 | 2021-09-28
28/09/2021 12:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
Lebanon 24
سعر البنزين قد يرتفع غداً.. إليكم الثمن المتوقع للـ20 ليتراً
13:37 | 2021-09-28
28/09/2021 01:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ بارز ينكشف عن أزمة البنزين.. لهذا السبب تختفي الطوابير
Lebanon 24
سرّ بارز ينكشف عن أزمة البنزين.. لهذا السبب تختفي الطوابير
12:00 | 2021-09-28
28/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يصل بهم الحال إلى الحسد.. مواليد هذه الأبراج يغيرون من نجاحات غيرهم
Lebanon 24
يصل بهم الحال إلى الحسد.. مواليد هذه الأبراج يغيرون من نجاحات غيرهم
07:20 | 2021-09-28
28/09/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصرا
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... هذه تسعيرته عصرا
09:50 | 2021-09-28
28/09/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:00 | 2021-09-29
أصالة في حضن زوجها.. والجمهور يهاجمها: احترمي ولادك (صورة)
02:00 | 2021-09-29
فنانة لبنانية أصيبت بالإشكال الذي وقع بحفل وديع الشيخ في بيروت.. وهذا وضعها (صور)
01:00 | 2021-09-29
ميس حمدان مصممة أزياء ومطربة رومانسية
16:00 | 2021-09-28
كارول سماحة تنشر صورة جديدة لها.. وفنانة سورية بارزة تعلّق
15:38 | 2021-09-28
مذيع يوجه سؤالًا غريبًا لفيفي عبده
15:33 | 2021-09-28
محمد شاكر يطرح "خبرهن علي" (فيديو)
فيديو
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعدما فقدت والديها.. دنيا سمير غانم تبكي بحرقة في اول ظهور لها (صور وفيديو)
05:00 | 2021-09-28
29/09/2021 10:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع راغب علامة.. روجينا تعلق لأول مرة وهذا موقف زوجها (فيديو)
06:20 | 2021-09-27
29/09/2021 10:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
29/09/2021 10:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact