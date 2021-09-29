فنون ومشاهير

ميس حمدان مصممة أزياء ومطربة رومانسية

Lebanon 24
29-09-2021 | 01:00
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تفرغت الفنانة ميس حمدان لمشروعها الاستثماري الخاص بها، حيث تخصصت في تصميم الأزياء، وأرادت أن تحقق نجاحاً في هذا المجال فابتعدت مؤقتا عن التمثيل وتقديم البرامج، وبدأت في عقد اتفاقيات مع عدة شركات ومنظمي عروض الأزياء، خاصة أنها لم تحصر نفسها في تصميم نوعية محددة من الملابس بل تعاملت مع ملابس السهرة والمحجبات والسهرة وكافة الأذواق، ورغم عدم دراستها لهذا المجال إلا أنها تؤكد أنها موهوبة منذ الصغر في تصميم الملابس.
وعن التمثيل قالت حمدان: لست متعجلة أو مشغولة بالظهور في أعمال فنية، وأحرص على تقديم عمل مميز بعيدا عن مساحة وحجم الشخصية، لذا شاركت في حلقة واحدة من مسلسل "ونسني" لأنني فقط أعجبت بالدور، وقمت بتصوير أغنية فيديو كليب وهي أغنية رومانسية، وهذه أول مرة أقدم هذا اللون الغنائي، وأنتجتها على نفقتي الخاصة.
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