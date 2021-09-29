فنون ومشاهير

فنانة لبنانية أصيبت بالإشكال الذي وقع بحفل وديع الشيخ في بيروت.. وهذا وضعها (صور)

Lebanon 24
29-09-2021 | 02:00
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أصيبت الفنانة نورهان بالاشكال الذي وقع مؤخرا أثناء غناء الفنان وديع الشيخ داخل أحد المطاعم في واجهة بيروت البحرية.

 

 

نورهان التي كانت من بين الساهرين أصيبت ببعض الشظايا من جراء العراك، لانها كانت على مقربة من الاشكال ما ادى الى انسحابها من المكان على الفور.

 

ولاحقا نشرت نورهان فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام من عيادة أحد الأطباء طمأنت فيه متابعيها بأنها بخير، مشيرة إلى انها موجودة عند الطبيب لينظف لها ووجهها من شظايا الزجاج التي أصيبت بها.

 
 
 

وانتشر فيديو من داخل المطعم يوثّق تطوّر الإشكال الى عراكٍ بالايدي وتضارب بالنراجيل والصحون.

 
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