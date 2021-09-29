فنون ومشاهير

أصالة في حضن زوجها.. والجمهور يهاجمها: احترمي ولادك (صورة)

Lebanon 24
29-09-2021 | 03:00
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تم تداول صورة جديدة للفنانة أصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

 

وظهرت أصالة وهي تحتضن زوجها ووضعت على شعرها ورودا بيضاء .

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وكان لافتا لمحبي أصالة السعادة التي بدت على ملامحها ما يدل على قضائها وقتا رومانسيا مع زوجها.

 

وانهالت التعليقات الني تمنت لها ولزوجها حياة سعيدة ، واعتبر البعض انها تستحق السعادة والفرح بعدما مرت بأوقات عصيبة، في حين اعتبر البعض الآخر ان تصرفات أصالة غير لائقة وان عليها ان تحترم مشاعر أولادها.

 

 

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