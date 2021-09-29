مُجددا ابنة شقيق كاظم الساهر حديث السوشيل ميديا بجمالها.. هل تشبه انجلينا جولي؟ (صور)

نشرت ندى الساهر ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر صورا لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.

ولفت المتابعون جمال ندى، وتم تشبيهها بالنجمة العالمية انجلينا جولي.

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A post shared by نـدى 🤍👼🏻 (@nada.alsahir)





وكانت ندى نشرت العديد من الصور لها مع عمها بعدما تعرضت لبعض الانتقادات من المتابعين بسبب شهرتها التي تحظى بها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت كاتبة : اني هذا عمي .. انتَ منو عمك ؟