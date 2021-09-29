فنون ومشاهير

مُجددا ابنة شقيق كاظم الساهر حديث السوشيل ميديا بجمالها.. هل تشبه انجلينا جولي؟ (صور)

Lebanon 24
29-09-2021 | 05:00
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نشرت ندى الساهر ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر صورا لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

ولفت المتابعون جمال ندى، وتم تشبيهها بالنجمة العالمية انجلينا جولي.

A post shared by نـدى 🤍👼🏻 (@nada.alsahir)


 
 

وكانت ندى نشرت العديد من الصور لها مع عمها بعدما تعرضت لبعض الانتقادات من المتابعين بسبب شهرتها التي تحظى بها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت كاتبة : اني هذا عمي .. انتَ منو عمك ؟

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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