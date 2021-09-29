من داخل غرفة العمليات.. فنان مصري شاب يطمئن جمهوره: "أنا بخير"

نشر الفنان أحمد التهامي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة له من داخل غرفة العمليات علق عليها مطمئناً جمهوره ومعجبيه عن حالته الصحية.ولم يكشف التهامي عن العملية، لكنه اكتفى بطمأنة جمهوره، وتوجيه الشكر للطبيب الذي أجرى له العملية والطاقم المساعد والمستشفى على رعايته والاهتمام به، كما شكر أيضًا جمهور إسكندرية على مساندته ووقوفهم بجانيه.وعلق على الصورة قائلًا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأنا بكتب دلوقت بقت بخير وأحسن بكتير الحمد لله".كما قام بتوجيه الشكر لجمهوره ومحبيه، حيث قال: "شكراً جمهوري في إسكندرية اللي ماسبنيش لحظة واحدة ربنا يديم عليا حبكم".