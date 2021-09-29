رابعة الزيات في عودة جريئة الى "الجديد"

علمت "شاشات" ان الاعلامية رابعة الزيات ستعود مجددا الى قناة "الجديد" من خلال برنامج اجتماعي جدلي يثير القضايا الساخنة في المجتمع.وعُلم ان البرنامج عنوانه "فوق 18" ، واسمه يدل عليه، اي انه سيطرح قضايا للراشدين، من مثل العنف الزوجي، والجنس قبل الزواج، وتعدد الزوجات والمساكنة وما الى ذلك.والبرنامج الذي ينطوي على جرعة من الجرأة نسبيا في مسيرة الاعلامية اللبنانية، يستضيف اصحاب حالات من المجتمع، وسيحتكم ايضا الى رأي العلم والدين، من خلال استضافة اطباء وعلماء اجتماع ورجال دين.واطلالة الزيات على "الجديد" المرتقبة من خلال برنامج "فوق 18"، لن تلغي بطبيعة الحال برنامجها "شو القصة" الذي يعرض حاليا على قناة "لنا" السورية مساء كل جمعة، بل انه ستكون لها نافذتان تلفزيونيتان اسبوعياً في المدى المذظور.وتستكمل الزيات تحضيرات برنامجها حالياً مع ادارة "الجديد"، على ان ينطلق قريبا في اطار الدورة البرامجية الخريفية للقناة.