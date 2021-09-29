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فنون ومشاهير
"اسمي عرضني لمواقف مختلفة".. الشاب رفيق الحريري يدخل قائمة عالمية للمبدعين
Lebanon 24
29-09-2021
|
08:40
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حلَّ مصمم الغرافيك اللبناني رفيق الحريري ضيفا على برنامج "ناس أونلاين"، للحديث عن أعماله الفنية وما أضاف له دخول اسمه ضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط للشباب المبدعين تحت سن 30 عاما.
ووصف الحريري البالغ من العمر 27 عاما، أن إضافة اسمه ضمن قائمة "فوربس" كان مفاجئا وحافزا له للاستمرار في عمله الإبداعي وإيصال الرسالة الإيجابية من خلال هذا الفن.
وأضاف في حديثه، حول اختياره الفن الرقمي لأعماله، أن هذا النمط جاء كصلة بين عمله الأساسي وهو الرسم باليد والأدوات التقليدية، أما فيما يخص الموضوعات التي يتطرق لها في عمله قال الحريري: "هناك الكثير من المواضيع التي أرغب بترجمتها إلى صور فنية وبصرية، وأهتم بالمقام الأول بالصحة النفسية والعقلية، إضافة لأمور أخرى متعلقة بالطبيعة، الحنين إلى الماضي، والطفولة".
واعتبر الحريري، خلال حديثه أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على نشر عمل المبدع أو الفنان، ولكن هذا جعل المسؤولية أكبر من ناحية المحتوى المقدم الذي يجب أن يكون شاملا لكل شرائح المتلقين، دون استثناء لفئة معينة.
وحول تشابه اسمه مع اسم رئيس الوزراء اللبناني الراحل، الشهيد رفيق الحريري، صرح الفنان الشاب بأنه تعرض لمواقف مختلفة، منها الإيجابي والسلبي ومنها المضحك، خاصة عندما يتوقف بسيارته عند أحد الحواجز الأمنية ويجب التعريف بهويته واسمه.
المصدر:
روسيا اليوم
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