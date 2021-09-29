"اسمي عرضني لمواقف مختلفة".. الشاب رفيق الحريري يدخل قائمة عالمية للمبدعين

حلَّ مصمم الغرافيك اللبناني رفيق الحريري ضيفا على برنامج "ناس أونلاين"، للحديث عن أعماله الفنية وما أضاف له دخول اسمه ضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط للشباب المبدعين تحت سن 30 عاما.ووصف الحريري البالغ من العمر 27 عاما، أن إضافة اسمه ضمن قائمة "فوربس" كان مفاجئا وحافزا له للاستمرار في عمله الإبداعي وإيصال الرسالة الإيجابية من خلال هذا الفن.وأضاف في حديثه، حول اختياره الفن الرقمي لأعماله، أن هذا النمط جاء كصلة بين عمله الأساسي وهو الرسم باليد والأدوات التقليدية، أما فيما يخص الموضوعات التي يتطرق لها في عمله قال الحريري: "هناك الكثير من المواضيع التي أرغب بترجمتها إلى صور فنية وبصرية، وأهتم بالمقام الأول بالصحة النفسية والعقلية، إضافة لأمور أخرى متعلقة بالطبيعة، الحنين إلى الماضي، والطفولة".