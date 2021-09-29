هذه الفنانة الشهيرة كانت خطيبة الممثل التركي الوسيم أورغان دينيز (صور)

تصدّرت الفنانة وعارضة الأزياء المصرية، أروى جودة، مؤشرات بحث "غوغل"، الأربعاء، بعد حديثها عن خطيبها السابق، الممثل التركي أورغان دينيز.



جاء ذلك بعدما كشفت أروى جودة، خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي عن سبب انفصالها عن دينيز.

وقالت أروى جودة: "أحببته لأنه كان خفيف الظل، ولكن كنا نقوم بمجهود لنتفهم بعضنا البعض وهذا ما كان يؤدي الى كثير من المواقف المضحكة بيننا".

وأضافت: "خطيبي التركي حصل على دروس باللغة الانكليزية كي نفهم بعضنا ونتواصل اكثر".



وأشارت جودة إلى أنها انفصلت عن خطيبها التركي لأن عمله في تركيا.





يشار إلى أن أروى جودة تنتطر عرض فيلم "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمشاركة الممثل أحمد الفيشاوي، وهو العمل السينمائي الأول لها بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها السينمائية الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من إنتاج 2015، وهو من بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح.



