فنون ومشاهير

هذه الفنانة الشهيرة كانت خطيبة الممثل التركي الوسيم أورغان دينيز (صور)

Lebanon 24
29-09-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-869313-637685285317932474.jpg
Doc-P-869313-637685285317932474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدّرت الفنانة وعارضة الأزياء المصرية، أروى جودة، مؤشرات بحث "غوغل"، الأربعاء، بعد حديثها عن خطيبها السابق، الممثل التركي أورغان دينيز.

جاء ذلك بعدما كشفت أروى جودة، خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي عن سبب انفصالها عن دينيز.
 
وقالت أروى جودة: "أحببته لأنه كان خفيف الظل، ولكن كنا نقوم بمجهود لنتفهم بعضنا البعض وهذا ما كان يؤدي الى كثير من المواقف المضحكة بيننا".
وأضافت: "خطيبي التركي حصل على دروس باللغة الانكليزية كي نفهم بعضنا ونتواصل اكثر".

وأشارت جودة إلى أنها انفصلت عن خطيبها التركي لأن عمله في تركيا. 

يشار إلى أن أروى جودة تنتطر عرض فيلم "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية، والذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بمشاركة الممثل أحمد الفيشاوي، وهو العمل السينمائي الأول لها بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن شاشة السينما، إذ كان آخر أعمالها السينمائية الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من إنتاج 2015، وهو من بطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:02 | 2021-09-29
16:00 | 2021-09-29
12:54 | 2021-09-29
12:20 | 2021-09-29
11:00 | 2021-09-29
09:00 | 2021-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website