فنون ومشاهير

نوال الزغبي تستقر في القاهرة؟

Lebanon 24
29-09-2021 | 12:54
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انتشرت في الساعات الماضية أخبار تفيد بمغادرة نوال الزغبي ومدير أعمالها، شقيقها مارسيل لبنان للاستقرار في القاهرة، نظراً للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتجاذبات السياسية. حقيقة الأمر أن نوال الزغبي لا تزال مستقرة في بيروت وتمارس أعمالها من العاصمة اللبنانية فيما قرر شقيقها مارسيل رسميًّا الاستقرار في القاهرة، والتخطيط لمستقبل نوال المهني.
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