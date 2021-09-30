ممثل لبناني يُفاجئ الجمهور بتصريحاته عن العلاقات الجنسية قبل الزواج.. هذا ما قاله (فيديو)

حل الممثل وسام حنا ضيفاً على البرنامج الحواري "المواجهة" من تقديم الإعلامي رودولف هلال.

وعن سؤال حول الجنس قبل الزواج أو بما معناه المساكنة، أجاب وسام حنا أنه لا يمانع ذلك ولا يخشى الارتباط بفتاة لها تجارب جنسية، وأضاف مازحاً "خليها تعرف قيمتي".

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أما الموضوع الثاني فكان حول الإلحاد وإنكار وجود الله ليرد وسام بأنه شخص متحرر ولا مشكلة له بأي شيء إلا موضوع الإلحاد، إذ أنه لا يتقبل أن يخبره أحد بأنه لا وجود لله إذ أكد أنه في كل خطوة يقوم بها يكون على يقين بوجود الله.

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الجمهور بدوره كان له تعليقات مختلفة على المواضيع المتداولة والتي كان منها:"شي غريب رجل مؤمن وصرح انه مع الجنس قبل الزواج مع انه المفروض انه يكون مؤمن برضو انه الاشي ديني مش مجتمعي".