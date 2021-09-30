فنون ومشاهير

بعد إشعالها المواقع بصور جريئة من داخل المصعد.. هكذا استقبلت هيفا وهبي اليسا في منزلها (صور وفيديو)

Lebanon 24
30-09-2021 | 03:00
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زارت الفنانة اليسا مساء أمس الأربعاء زميلتها هيفا وهبي في منزلها.

 

ونشرت هيفا عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام فيديو يظهر ساقي إليسا وهي تتمشى في منزل الأخيرة.

 

وفي فيديو آخر ظهرت إليسا وهي تقطع قالب حلوى بالشوكولا مكتوب عليه "باهاماس"، وسُمع صوت اليسا وهي تقول: " لا أهتم أريد أن آكل".

 
 

 

 

وفي صورة نشرها أحد متابعي الفنانتين تبدو إليسا وهيفا تتعانقان ويظهر أمامهما طاولة عليها قالبا حلوى على كل منهما اسماهما وصورتهما.

 

 

وكانت هيفا أثارت الجدل بعد نشرها عددًا من الصور لها عبر على إنستغرام.

 

وبدت هيفا بإطلالة أنثوية جرئية، وهي داخل المصعد، مرتدية فستانا قصيرا مجسما، بأكمام طويلة، مصمم من قماش ناعم باللون الأسود، عكس الفستان منحنيات جسدها بكل جرأة، وانهالت التعليقات على الصور من الجمهور بين مؤيد ومعارض لإطلالتها الجريئة.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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