فنون ومشاهير

أجواء رومانسية بين أصالة وزوجها فائق حسن (صورة)

Lebanon 24
30-09-2021 | 11:00
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نشرت الفنانة أصالة صور، أبرزت لقطات رومانسية تجمعها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وأطلت أصالة في صورة بحضن زوجها واضعة الزهر الطبيعي في شعرها.

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بينما رصد الفيديو عشاءً رومانسياً على ضوء الشموع في أحد مطاعم العاصمة السعودية الرياض.

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وكانت أصالة تغزّلت بحسن في وقت سابق بتغريدة جاء فيها: "نعمة كبيرة وهديّة منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظة أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".

وتزوجت أصالة على العلن مرتين سابقاً، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 أذار من عام 2006 من المخرج والمنتج المصري طارق العريان الذي أنجبت منه التوأم آدم وعلي في أيار من عام 2011، وفي 6 كانون الثاني من عام 2020 الماضي أعلنت انفصالها عنه.

المصدر: نواعم
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