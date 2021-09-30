فنون ومشاهير

مروان خوري يفاجئ المتابعين… هذا ما فعله

Lebanon 24
30-09-2021 | 05:00
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أطلق الفنان الشامل مروان خوري أغنية جديدة بعنوان "أنت كما أنت" على قناته الرسميّة عبر موقع يوتيوب.

الأغنية رومانسية الى أبعد حدود وهي من كلمات سلامة خلفان، ألحان مروان خوري، توزيع الكسندر ميساكيان وميكس وماسترينغ داني خوري، ويقول مطلعها: "أنت، كما أنت..  يا هِيامي..  يا همسَ الغرام.. إليك يا من غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ.. وتربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ..".

"أنت كما أنت" بالفصحى أداها مروان خوري بأسلوبه المميز وصوته الرائع وإحساسه الراقي.

العمل جذب جمهور مروان خوري بشكل كبير، اذ تلقى مئات التعليقات مع طرح الأغنية على يوتيوب حيث وصفه عشاقه بـ "امبراطور الرومانسية". وتعليق آخر "رائعة من روائع مروان خوري". وتعليق آخر لمعجب قال "نغرق بك .. نغرق للابد بك يا ملك الرومانسية نهرب الى موسيقاك من خراب هذا العالم.. مروان خوري لن يتكرر ليس هنالك فناناً يضاهي فنكَ".
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