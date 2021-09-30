ماذا تحضر نانسي عجرم؟

انتهت نانسي عجرم، من تصوير فيديوكليب جديد لأغنية "مية وخمسين" مع المخرجة ليلى كنعان التي اختارت منطقة "بيت مري" لتصوير العمل الذي سيكون شبابيًا ومليئًا بالألوان.أغنية "مية وخمسين" لبنانية كلمات والحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، وقد قدمت نانسي في الأغنية وصفًا عن حالة عشق مختلفة جدًا.من دون ادنى شك ان الجمهور مشتاق للتعاون الذي سيجمع نانسي وليلى بعد سلسلة من الأعمال المبدعة التي جمعتهما منها: "لمسة إيد، ماشي حدي، حاسة بيك، شيخ الشباب، سوبر نانسي وغيرها"، حيث ستضع ليلى كنعان روحها المتميزة والمتفرّدة في عالم اخراج الفيديو كليب في هذا الكليب الذي سيكون مفعمًا بالحياة.أيضًا من المتوقع أن تصوّر نانسي قريبًا أغنية ثالثة من الألبوم الجديد في مصر وهي اغنية "جاية معاك" باللهجة المصرية كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم.