فنون ومشاهير

دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)

Lebanon 24
30-09-2021 | 06:22
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كشف الفنان السوري دريد لحام، عن سبب عدم تقديمه أعمال باللهجة المصرية، مؤكدا أن لهجة أي فنان هي جزء من هويته.

وتساءل دريد لحام، خلال ندوة تكريمه فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 37 في مصر، هل يتقبل أحد أن يتحدث الفنان عادل إمام باللهجة السورية؟ معربا عن تمنياته بالتعامل مع الزعيم، قائلا: "أمر يشرفني من دون شك".

وأكد أنه يحب العمل مع الأطفال وقال كلما أحسنا تربية الأطفال نكون أحسنا مستقبلهم، موضحا أن الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل وهذا سبب العناية بهم، وعدم معاملتهم كأشياء صغيرة.

وأثار دريد لحام جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات عن جهاز المخابرات وخوفه منه أكثر من الله، قائلا إن "أساس علاقة العبد بربه هي الحب، فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟.. أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!".
المصدر: سبوتنيك
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