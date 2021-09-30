شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)

قالت النجمة الكولومبية من اصل لبناني شاكيرا، إنها كانت ضحية لهجوم زوج من الخنازير البرية أثناء تواجدها في متنزه بمدينة برشلونة الإسبانية لرفقة طفلها البالغ من العمر ثماني سنوات.وكتبت شاكيرا قصتها على "إنستغرام"، حيث قالت إنّ الخنازير هاجمتها قبل أن تستولي على حقيبتها وتهرب بها نحو الغابة.واستطاعت شاكيرا استردادها بعد أن تم تمزيقها وقالت في مقطع الفيديو: "انظروا كيف ترك خنزيران بريان حقيبتي بعد أن هاجماني".وأضافت: "أرادا أخذ حقيبتي إلى الغابة وبها هاتفي المحمول، لقد دمرا كل شيء"، وقالت لابنها: "ميلان قل الحقيقة. قل كيف وقفت أمك في وجه الخنزير البري".