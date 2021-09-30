فنون ومشاهير

6 شخصيات لبنانية تتابعها جورجينا رودريغز...من هي؟

Lebanon 24
30-09-2021 | 11:46
A-
A+
Doc-P-869780-637686245208707813.jpg
Doc-P-869780-637686245208707813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا شك أن اسم عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز أصبح لامعًا عالميًّا، فهي عرفت شهرة استثنائية منذ ارتباطها بنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قبل أن تصبح نجمة أغلفة المجلات وجلسات التصوير.
وتتابع جورجينا 6 شخصيات لبنانية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهي: المصممون إيلي صعب، زهير مراد، جورج حبيقة، رامي قاضي وزياد نكد إضافة إلى زوجة اللاعب سيسك فابريغاس اللبنانية دانييلا سمعان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-09-30
14:58 | 2021-09-30
14:00 | 2021-09-30
12:55 | 2021-09-30
12:51 | 2021-09-30
12:48 | 2021-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website