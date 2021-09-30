6 شخصيات لبنانية تتابعها جورجينا رودريغز...من هي؟

لا شك أن اسم عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز أصبح لامعًا عالميًّا، فهي عرفت شهرة استثنائية منذ ارتباطها بنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قبل أن تصبح نجمة أغلفة المجلات وجلسات التصوير.وتتابع جورجينا 6 شخصيات لبنانية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهي: المصممون إيلي صعب، زهير مراد، جورج حبيقة، رامي قاضي وزياد نكد إضافة إلى زوجة اللاعب سيسك فابريغاس اللبنانية دانييلا سمعان.