بعد نشرها أول صورة من الزفاف... عريس ماريتا الحلاني يكبرها بـ 44 عاماً وهذه هويته!

بعد أن نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني صورة لها بفستان الزفاف على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تساءل البعض ان كانت فعلاً تزوجت أو لا. في الحقيقة هذه الصورة من مسلسل "حكايتي" الذي يعرض على محطة الجديد وهو من بطولتها الى جانب الاعلامي محمد قيس. وفي التفاصيل ان ماريتا تضطر أن تتزوج من الممثل أسعد رشدان ضمن أحداث المسلسل الذي يكبرها بأكثر من 40 سنة لانه غني ولكي تحسن وضع عائلتها المادي بعد ان اقنعها انه لن يستغلها وان الزواج سيكون ورقياً.