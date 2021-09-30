فنون ومشاهير

يارا تُعلن مفاجأتها للجمهور (صورة)

Lebanon 24
30-09-2021 | 12:22
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شوّقت الفنانة اللبنانية يارا الجمهور لألبومها الجديد "مليت"، معلنة أن يوم غد الجمعة ستطرح أول اغاني ألبومها.
ونشرت صورة لها على صفحتها الخاصة على "تويتر" وعلّقت عليها بالقول: "انتظروا غداً أوّل أغاني ألبومي الجديد "مليت" على قناتي اليوتوب الرسمية الساعة ٤ بتوقيت بيروت".
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