يارا تُعلن مفاجأتها للجمهور (صورة)

شوّقت الفنانة اللبنانية يارا الجمهور لألبومها الجديد "مليت"، معلنة أن يوم غد الجمعة ستطرح أول اغاني ألبومها.

ونشرت صورة لها على صفحتها الخاصة على "تويتر" وعلّقت عليها بالقول: "انتظروا غداً أوّل أغاني ألبومي الجديد "مليت" على قناتي اليوتوب الرسمية الساعة ٤ بتوقيت بيروت".