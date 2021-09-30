فنون ومشاهير

داليا أحمد تقدم برنامجًا في بيروت وتقيم في القاهرة!

Lebanon 24
30-09-2021 | 12:25
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بعدما انتقلت وعائلتها إلى القاهرة بسبب الوضع المتأزم في لبنان، تعيد الإعلامية داليا أحمد حساباتها بشأن برنامج مقترح عليها من قبل إدارة "الجديد"، حيث كشفت "شاشات" سابقًا أن برنامجًا سياسيًّا ساخرًا يمكن أن تقدمه أحمد، في خطوة مهنية جديدة بعيدًا عن تقديم نشرات الأخبار.

وكانت أحمد قد انجزت حلقة تجريبية في البرنامج المذكور، ونالت إعجاب الإدارة والقيمين في القناة، إلا أن انتقالها إلى القاهرة مع عائلتها أعاد خلط الأوراق مجددًا، ما طرح علامة استفهام حول إمكانية أن تستغني أحمد عن البرنامج المرتقب، لصالح وجودها المستجد في القاهرة، حيث تقيم والدتها أساسًا.
 
ووفق "شاشات" فإن الإعلامية اللبنانية اتخذت قرارها في هذا المجال، إذ تنوي تقديم البرنامج وعنوانه المبدئي "فشة خلق"، على أن تنتقل من القاهرة إلى بيروت مرة أسبوعيًّا لهذا الغرض. وخلال الأيام الأسبوعية الذي ستصور فيها حلقات برنامجها في بيروت، من المقرر أن تقدم نشرات الأخبار مستفيدة من تواجدها في العاصمة اللبنانية. هذه المعادلة وأن كانت مكلفة على صعيد الطيران، إلا أنها تؤمن لها خيار البقاء مع عائلتها في مكان إقامتهم الجديد، وفي الوقت نفسه تحول من دون غيابها عن شاشة "الجديد".

وهكذا تكون داليا أحمد قد ضربت عصفورين بحجر واحد..
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