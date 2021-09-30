ماغي بو غصن: فكرة الموت عرضتني للاكتئاب

كشفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن ان فكرة الموت في مسلسل "للموت" بجزئه الأول عرضتها للاكتئاب. وقالت بو غصن إنها قصدت طبيباً نفسياً لمعالجة نفسها ووضع حد لهذه المشكلة.

وكشفت الممثلة هذه الوقائع خلال مشاركتها في برنامج "بصراحة مع ماغي بو غصن وخالد القيش"، حيث تكلمت عن طفولتها، كاشفة أنها كانت تلعب مع الصبيان وتربت بين 24 صبياً، كما وتطرقت ماغي إلى بعض الأمور الطريفة التي حدثت اثناء التصوير.