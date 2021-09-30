فنون ومشاهير

فاليري أبو شقرا بصورة عفوية مع زوجها وطفلتيها التوأم

Lebanon 24
30-09-2021 | 23:38
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نشرت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا صورة لها عبر خاصية الستوري بانستغرام برفقة توأميها وزوجها من المطار، علقت عليها قائلة "أول سفرة لطفلتيّ".

وظهرت فاليري بلوك كاجوال وهو ما تعتمده مؤخرا بعد أن وضعت طفلتيها، وظهرت بصورة عفوية إرتكزت فيه على جينز فضفاض، تيشرت أسود وصندل.

وبعد أن اجتمعت فاليري مع الممثل السوري قصي خولي في مسلسل "لا حكم عليه" الذي أحرز نجاحاً باهراً، يجتمعان مرة أخرى في مسلسل جديد من إنتاج شركة الصباح إخوان وكتابة الكاتب السوري بلال شحادات الذي كشف بدوره عن هذا العمل.

وأكد شحادات أنه بدأ الإعداد لسيناريو جديد يجمع بين خولي وأبو شقرا ومن إنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح، وأكد أن العمل لا يزال في بداياته ومن المبكر لأوانه الكشف عن تفاصيل الحكاية، مشيراً إلى أنه باشر بالكتابة ليكون العمل جاهزاً في الموسم الرمضاني المقبل 2022.
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