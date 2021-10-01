فنون ومشاهير

لأول مرة.. أحلام تغني بثلاث لغات (فيديو)

Lebanon 24
01-10-2021 | 01:00
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شاركت الفنانة الإماراتية أحلام في حفل افتتاح معرض "إكسبو دبي 2020" الذي يقام اليوم، وقدّمت فقرة غنائية.

وغنت أحلام بهذه المناسبة بـ3 لغات وهي العربية والإنكليزية والفرنسية.
 



وكانت إدارة معرض "إكسبو 2020 دبي" أطلقت أغنية رسمية خلال الأسبوع الماضي بعنوان "هذا وقتنا"، التي تسلط الضوء على قصة الشعار الرئيسي لإكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" بلغة الموسيقى العالمية.

ودبي هي الدولة العربية الأولى التي تستقبل معرض اكسبو 2020 الذي تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكلف اكسبو 2020 حوالي سبعة مليارات دولار وانطلق بمشاركة 192 دولة.
 
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