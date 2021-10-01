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فنون ومشاهير
أسرار تكشف للمرة الأولى عن الجزء الأخير من الهيبة.. هذا ما ينتظركم
Lebanon 24
01-10-2021
|
02:00
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ذكرت معلومات متقاطعة أن الجزء الأخير من مسلسل "الهيبة" الذي يبدأ عرضه منتصف اكتوبر المقبل على منصة "شاهد" وأم بي سي" سيحمل أبعاداً سياسية لم يتطرق إليها المسلسل من قبل.
وكشف المعلومات التي سرّبتها شركة صادق الصباح أن الجزء الخامس سيكشف كيف أن بعض الرجال مثل "جبل" يصلون إلى مراكز حساسة في الدولة، وبالتالي سيفتح الباب على وصول "جبل" لهذا المنصب مواجهة بينه وبين تنظيم داعش الإرهابي بحسب ما ظهر في "برومو" الجزء الخامس الذي وزع على وسائل الاعلام وبدأت منصة "شاهد" بعرضه منذ أيام قليلة.
وأشارت المعلومات الى أن عمليات التصوير انتهت، ولم يبقَ سوى بعض المشاهد الخاص بمواقف ثانوية تُصور حالياً ، ليبدأ العرض قريباً.
الى ذلك، لم يُعرف مصير الفيلم الذي قيل إن شركة الصباح تتحضر له والخاص بالهيبة، فيما أكد صاحب الشركة صادق الصباح في حديث سابق أن الشركة عازمة على تنفيذ هذا الفيلم بعد انتهاء عرض المسلسل أي في السنة المقبلة.
و لم يُعرف ما إن كان تيم حسن سيكمل تعاونه مع شركة الصباح في ما يتعلق بالاعمال الدرامية أم سيتجه إلى تنفيذ مشاريع أخرى ذلك بعد ثماني سنوات من عمله أو تعاونه مع الشركة ضمن موسم رمضان، ومسلسلين آخرين الاول صور في مصر "عائلة الحج نعمان" لصالح الصباح، و"العميد" وكان مسلسلاً قصيراً خاصاً بالمنصات.
(نواعم)
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