بعد ظهورها بفستان للحمل.. هذا ما قالته نيكول سابا وطلبته ابنتها

أكدت الفنانة نيكول سابا أن ابنتها تطالبها دوما بوجود شقيق أو شقيقة وألا تظل وحيدة، وتحدثت للمرة الأولى عن كيف تأثرت ابنتها بشائعة الحمل التي راجت مؤخرا بسبب سوء فهم لإشارة نيكول داخل إحدى الصور، كما تحدثت عن فيلمها الجديد الذي يمثل أول عودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات.
وأشارت سابا خلال لقاء مع برنامج the insider بالعربي إلى أن شائعات حمل نجمات الفن صارت واحدة من المواضيع التي تستهوي الناس رغم محاولتها الدائمة عدم نشر حياتها الخاصة مع زوجها الممثل يوسف الخال على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول تعليق ابنة نيكول على الخبر الذي انتشر، قالت سابا إنها ما زالت صغيرة لتتفاعل مع ما ينشر ولكنها أكدت أن ابنتها تطالبها دائماً بشقيق أو شقيقة.
وأشارت نيكول إلى أنها تحب العائلة الكبيرة لكن الموضوع بيد الله، إضافة إلى أن الوقت يمر سريعاً وقد يسرقك.
وكشفت نيكول عن تحضيرها لعمل سينمائي مصري تعود من خلاله للأعمال الكوميدية، لكنها أشارت إلى أن تركيزها حالياً على الفيلم الذي ستصوره في الإمارات الشهر المقبل بعنوان "مفتاح الحب" وبعدها ستبدأ بالعمل على الفيلم المصري.
نيكول قالت للإعلامي إيلي نخلة إن الفيلم سيكون بطولة جماعية، وأضافت أنها اشتاقت للأعمال الكوميدية مثل دستة أشرار وعصابة بابا ماما.
أما فيما يتعلق بالمسلسلات، فقد أعلنت نيكول أنه حتى الساعة لن تكون ضمن السباق الرمضاني القادم لكنها أكدت أنها تتلقى عروضاً لمسلسلات من ٧ و١٠ حلقات ولكن لم تجد حتى الآن النص الذي يستهويها.
وسبق أن نفت نيكول سابا كل الشائعات التي ترددت عن حملها، بعد نشر مقطع فيديو لها وهي تشير إلى بطنها، مؤكدة أن الإشارة فهمت بالخطأ، ولم يكن هدفها الإعلان عن أي خبر أو توصيل أية رسائل وإنما إبراز إطلالتها من حفلها الأخير.