بعد ظهورها بفستان للحمل.. هذا ما قالته نيكول سابا وطلبته ابنتها

أكدت الفنانة نيكول سابا أن ابنتها تطالبها دوما بوجود شقيق أو شقيقة وألا تظل وحيدة، وتحدثت للمرة الأولى عن كيف تأثرت ابنتها بشائعة الحمل التي راجت مؤخرا بسبب سوء فهم لإشارة نيكول داخل إحدى الصور، كما تحدثت عن فيلمها الجديد الذي يمثل أول عودة إلى السينما بعد غياب 6 سنوات.

وأشارت سابا خلال لقاء مع برنامج the insider بالعربي إلى أن شائعات حمل نجمات الفن صارت واحدة من المواضيع التي تستهوي الناس رغم محاولتها الدائمة عدم نشر حياتها الخاصة مع زوجها الممثل يوسف الخال على مواقع التواصل الاجتماعي.