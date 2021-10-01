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فنون ومشاهير
هذا هو موعد عرض الجزء الثالث من "عروس بيروت"
Lebanon 24
01-10-2021
|
05:00
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يواصل نجوم مسلسل "عروس بيروت" تصوير الموسم الثالث من العمل ليكون جاهزاً للعرض خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المعلومات فإن العمل سيكون متاحاً للجمهور خلال منتصف شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2021 حيث سيجري عرضه على منصة "شاهد" قبل عرضه على شاشة mbc.
ويشهد هذا الجزء مشاركة نجوم العمل الأساسيين بالإضافة إلى نجوم جدد انضموا للعمل.
بينما كانت النجمة السورية مرام علي قد اعتذرت عن المشاركة بالموسم الثالث من العمل مرجعة السبب لعدم رغبتها بتنميط نفسها بشخصية "نايا" الشريرة ولتقديم شخصيات جديدة ومختلفة قبل أن تعلن عودتها للعمل مؤكدة تقديم شيء جديد ومختلف في دورها بالجزء الثالث عدا عن الضغط الجماهيري وإصرار الشركة المنتجة على تواجدها.
ويتصدى لبطولة الموسم الثالث من المسلسل كل من النجوم ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، مرام علي، تقلا شمعون، نور علي، فارس ياغي، أيمن عبد السلام، لينا حوارنة، ليا مباردي وآخرين.
وكان الموسم الثاني من العمل قد حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه حيث كان مقرراً أن يكون الموسم الأخير من العمل لكن مطالبات الجمهور ونسب المتابعة العالية التي حققها العمل دفعت الشركة المنتجة لإنجاز موسم ثالث من العمل.
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