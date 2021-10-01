فنون ومشاهير

ماذا تحضر نوال الزغبي؟

Lebanon 24
01-10-2021 | 04:00
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على الرغم من توجه شقيق الفنانة نوال الزغبي مارسيل إلى القاهرة بداعي الهجرة والإقامة مع عائلته، تؤكد معلومات خاصة أن مارسيل لا يزال يدير أعمال شقيقته نوال من هناك، وسيقسم وقته ما بين بيروت والقاهرة في الفترة المقبلة، وعلمت نواعم أن نوال الزغبي تعمل اليوم على تصوير كليب جديد لأغنية ثالثة من ألبومها مع المخرج فادي حداد، وإنتاجها الخاص، ويبدو أن شركة روتانا تكفلت بإنتاج "كليبين" للزغبي من آخر ألبوم صدر لها قبل أشهر قليلة.

ووفق المعلومات، فإن الكليب سيصور قريباً في بيروت وبتكلفة مرتفعة بسبب أنه يتضمن قصة ستجمع الزغبي مع ممثلة لبنانية قديرة للمرة الأولى والقصة ستكون مؤثرة جداً وقريبة من عيون المتابعين.
 
يُذكر أن نوال الزغبي اعتذرت عن حضور حفل موركس دور الذي أقيم قبل أسبوعين، وأثارت باعتذارها جدلاً واسعاً مع أصحاب أو مؤسسي الجائزة الذين قالوا إنهم منعوها من أداء أغنيتها "ارقص" وفقاً لالتزام المهرجان ببعض الأغاني الوطنية بسبب الوضع القائم في لبنان، لكن نوال اعتذرت في تغريدة بسبب الوضع اللبناني عموماً كما قالت.
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