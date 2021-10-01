نيللي كريم وهشام عاشور يكشفان لأول مرة كواليس زواجهما المثير للجدل! (فيديو)

ظهرت الفنانة المصرية، نيللي كريم، مع لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور، لأول مرة في وسيلة إعلامية، أمس الخميس، بعد الاحتفال بزفافهما الشهر الماضي.وكشف هشام عاشور خلال استضافته في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، كواليس حفل زفافه من نيللي كريم، فقال إنه عندما وصل المأذون لإتمام عقد قرانهما في الساحل الشمالي، كان هو مازال متواجدا في البحر، وذلك بسبب وصول المأذون مبكرا عن موعده بعشرين دقيقة.وأشار إلى أن شقيقه المطرب، رامي عاشور، هو من تولى تنظيم حفل الزفاف إلى جانب إنجي المر، صديقة نيللي كريم ومديرة أعمالها، ليقاطعه رامي قائلا إنه وإنجي كانا يدركان أن هشام ونيللي كريم لم يكن ينويا إقامة حفل زفاف، ولهذا قررا أن ينظموه.من ناحيتها، قالت نيللي كريم لبرنامج "معكم" أنها تعارفت على زوجها، هشام عاشور، من خلال صداقتها بشقيقه، رامي، وتابعت أنها التقته لأول مرة أثناء حضورها إحدى المهرجانات الفنية في مدينة نيويورك الأمريكية، ثم التقيا مرة أخرى بعد 3 سنوات في مدينة الجونة.وأكد هشام عاشور أن ما جذبه إلى نيللي كريم من لقاءاته معها هو طيبتها وتواضعها.كما شدد عاشور على أنه يعتبر زواجه من نيللي كريم "معجزة لأنه لم يكن يعتقد أن زواجه سيكون بهذه السرعة، خاصة أنه كان يستمتع بحياته عازبا.ويعد زواج الفنانة نيلي كريم من هشام عاشور هو الثالث في حياة نيلي، بينما هو الأول لهشام عاشور.