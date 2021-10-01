فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية: "يلي بس يسافر بحسسك انو كريستوف كولومبس... عأساس يلي بقيوا جحاش"

Lebanon 24
01-10-2021 | 08:00
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غرّدت الممثلة لورين قديح، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":
 
"في اللبناني يلي مقضيها ارغيلة ونق وبث طاقة سلبية وبس يسافر ويعبر الاطلسي بحسسك انو كريستوف كولومبس وهو الدماغ يلي خسرو البلد عاساس يلي بقيوا جحاش.
وفي يلّي عم يراهن عآخر كمشة امل وقاعد ناطور عم يسقي الارزة وصالي عآخر واحد بِفِلّ وبيطفي الضوّ
تيرجع من وراه يضوّيه".
 
 
 
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