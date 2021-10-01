ممثلة لبنانية: "يلي بس يسافر بحسسك انو كريستوف كولومبس... عأساس يلي بقيوا جحاش"

في اللبناني يلي مقضيها ارغيلة ونق وبث طاقة سلبية وبس يسافر ويعبر الاطلسي بحسسك انو كريستوف كولومبس وهو الدماغ يلي خسرو البلد عاساس يلي بقيوا جحاش.
وفي يلّي عم يراهن عآخر كمشة امل وقاعد ناطور عم يسقي الارزة وصالي عآخر واحد بِفِلّ وبيطفي الضوّ
تيرجع من وراه يضوّيه#خسئتم #سيسرونا
— lorraine kodeih (@lorrainekodeih) October 1, 2021
في اللبناني يلي مقضيها ارغيلة ونق وبث طاقة سلبية وبس يسافر ويعبر الاطلسي بحسسك انو كريستوف كولومبس وهو الدماغ يلي خسرو البلد عاساس يلي بقيوا جحاش.
وفي يلّي عم يراهن عآخر كمشة امل وقاعد ناطور عم يسقي الارزة وصالي عآخر واحد بِفِلّ وبيطفي الضوّ
تيرجع من وراه يضوّيه#خسئتم #سيسرونا