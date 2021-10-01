فنون ومشاهير

صورة مسرّبة تكشف عمر صوفينار الحقيقي... الرقم مُفاجئ!

Lebanon 24
01-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-870109-637686974936976918.jpg
Doc-P-870109-637686974936976918.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسرّبة من جواز سفر الراقصة الأرمينية الشهيرة في مصر والوطن العربي بـ"صوفينار"، مما يكشف عن عمرها الحقيقي.

ومنذ ظهور صوفينار على الساحة الفنية المصرية وهي تثير الجدل حول حقيقة عمرها نظراً لما تتمتع به من مرونة ورشاقة في وصلات رقصها، حيث أظهر جواز السفر أنها من مواليد عام 1983، أي أن عمرها 38 عاماً.

وصُدم البعض بعدما كان يظن أن عمرها أكبر من ذلك، وأن رشاقتها تخفي سنّها الحقيقية، وأخيراً شاركت صوفينار من خلال حسابها الشخصي في موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستغرام"، جمهورها بفيديو جديد من أحدث ظهور لها، حيث ارتدت عباءة رقص باللون الذهبي وهي ترقص في صالون بين مجموعة من الرجال على أنغام عدد من الأغاني.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-10-02
04:00 | 2021-10-02
03:00 | 2021-10-02
02:00 | 2021-10-02
23:21 | 2021-10-01
16:10 | 2021-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website