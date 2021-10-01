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فنون ومشاهير
صورة مسرّبة تكشف عمر صوفينار الحقيقي... الرقم مُفاجئ!
Lebanon 24
01-10-2021
|
16:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسرّبة من جواز سفر الراقصة الأرمينية الشهيرة في مصر والوطن العربي بـ"صوفينار"، مما يكشف عن عمرها الحقيقي.
ومنذ ظهور صوفينار على الساحة الفنية المصرية وهي تثير الجدل حول حقيقة عمرها نظراً لما تتمتع به من مرونة ورشاقة في وصلات رقصها، حيث أظهر جواز السفر أنها من مواليد عام 1983، أي أن عمرها 38 عاماً.
وصُدم البعض بعدما كان يظن أن عمرها أكبر من ذلك، وأن رشاقتها تخفي سنّها الحقيقية، وأخيراً شاركت صوفينار من خلال حسابها الشخصي في موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستغرام"، جمهورها بفيديو جديد من أحدث ظهور لها، حيث ارتدت عباءة رقص باللون الذهبي وهي ترقص في صالون بين مجموعة من الرجال على أنغام عدد من الأغاني.
المصدر: لها
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