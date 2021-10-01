هل تعلمون اسم صابر الرباعي الحقيقي؟

كشف الفنان صابر الرباعي أن "صابر" ليس اسمه الحقيقي وأن والدته لم تكن تريد إنجابه وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني وقال: "بعد حمل والدتي في قالت أنها لا ترغب في إنجابي، فكانت ترى أن الطفل الخامس زيادة، ويشكل عبء معنوي عليها فهي تعبت في تربية إخوتي، ففرق السن بيني وبين شقيقي الأكبر سنة وأشهر، فكانت تعتبر أني غلطة ويجب تصليحها"وعن اسمه الحقيقي قال: "أسمتني بركات لأنه يعني انتهينا في لهجتنا التونسية، واختارت لي هذا الاسم، ولكن بعد أن كبرت تغير رأيها وكشف أن مربيته لطيفة هي التي أطلقت عليه اسم "صابر"".