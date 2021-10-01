فاليري أبو شقرا تغادر لبنان مع طفلتيها وزوجها (صورة)

نشرت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا صورة قي حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وثقت فيها أول رحلة سفر لتوأمها.وظهرت فاليري برفقة زوجها في المطار حامليْن كل منهما واحد من التوأم، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "أول سفرة لأولادي".كما بدت عفوية وبمظهر كاجوال، إذ إرتدت جينز وتوب سوداء اللون.