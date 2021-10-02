فنون ومشاهير

نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان أحمر في حفلها بقطر.. وتُشعل المسرح برقصها (صور وفيديو)

Lebanon 24
02-10-2021 | 02:00
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الجمعة حفلا غنائياً ناجحا في قطر.

 

والتقت نانسي جمهورها الذي غنى معها أجمل أغانيها.

 
 

ولفتت نانسي الأنظار بإطلالتها خلال الحفل، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر وبفتحة الـ v عند الصدر وبفتحة عند الجانب.

 

 
 
 

وتم تداول عدد من الفيديوهات من الحفل ظهرت نانسي في بعضها وهي ترقص وتتفاعل مع الجمهور.

 

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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