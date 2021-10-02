نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان أحمر في حفلها بقطر.. وتُشعل المسرح برقصها (صور وفيديو)

أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الجمعة حفلا غنائياً ناجحا في قطر.

والتقت نانسي جمهورها الذي غنى معها أجمل أغانيها.

ولفتت نانسي الأنظار بإطلالتها خلال الحفل، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر وبفتحة الـ v عند الصدر وبفتحة عند الجانب.

وتم تداول عدد من الفيديوهات من الحفل ظهرت نانسي في بعضها وهي ترقص وتتفاعل مع الجمهور.