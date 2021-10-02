فنون ومشاهير

زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2021 | 08:00
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تصدر الفنان المصري أحمد سعد وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني حديث الجمهور بسبب مشهد من برنامج حواري.

 

أحمد سعد وزوجته كانا ضيفي أحد البرامج الحوارية، وتصدر مشهد من تلك المقابلة حديث الجمهور والذي أظهر علياء وهي تقبل يد زوجها أحمد سعد.

 

مشهد القبلة أثار جدلاً كبيراً وهجوم على علياء بعدة تعليقات كان منها "ايه الهبل ده هيا بتبوس ايده ليه،بكره تندم ع الحركه دي".. وتابع آخر "ومسيره يهديها تهتك ف الطحال العربجي".. وجاء في تعليق أحدهم "وبعد كم شهر ينزل صورة يقول اولادي هم كل شيء بحياتي".

 

أيضاً تحدث أحمد سعد عن زواجه الأخير ووصفه بـ "أول مرة أرتبط بحياتي.. كنت بقول ايه يعني ناس يقعدوا مع بعض ويعملوا قراية فاتحة وشبكة كنت بقول الناس دي دقة قديمة.. لكن عرفت من بعدها انو المراحل دي ليها تفاصيلها الحلوة وبقيت بخاف على تفاصيل مراتي وزعلها"...وتابع بـ "لأنها مكنتش رخيصة وكانت غالية جداً جداً وده مش معناه انو أي حد تاني رخيص".

المصدر: البوابة
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