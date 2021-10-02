سيف نبيل بإطلالة ملوكية في مهرجان جرش (صورة)

افتتح الفنان العراقي سيف نبيل حفله أمس، بإطلالة ملوكية على مسرح مهرجان جرش الأردن مرتدياً بذلة باللون الأرجواني الفاتح، نسقها له خبير الموضة إيليو مسلم، مع وشاح أرجواني. ودخل سيف نبيل على المسرح بلوحة إستعراضية محمولاً على كرسي ضخم، من إخراج دان حداد، مستحضراً العصر الأمبراطوري في تاريخ القلعة التاريخية.وتفاعل الجمهور الأردني مع استعراض سيف المتنوع على المسرح.