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فنون ومشاهير
سيف نبيل بإطلالة ملوكية في مهرجان جرش (صورة)
Lebanon 24
02-10-2021
|
11:00
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افتتح الفنان العراقي سيف نبيل حفله أمس، بإطلالة ملوكية على مسرح مهرجان جرش الأردن مرتدياً بذلة باللون الأرجواني الفاتح، نسقها له خبير الموضة إيليو مسلم، مع وشاح أرجواني. ودخل سيف نبيل على المسرح بلوحة إستعراضية محمولاً على كرسي ضخم، من إخراج دان حداد، مستحضراً العصر الأمبراطوري في تاريخ القلعة التاريخية.
وتفاعل الجمهور الأردني مع استعراض سيف المتنوع على المسرح.
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