فيفي عبده: مش هتوب

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة ببرنامج "مع الفارس" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية. وردا على سؤال المذيع حول هل موافقة فيفي أن يكتب على قبرها كلمة راقصة، قالت فيفي إنها ربما تكون أخطأت حين صرحت بقولها: "لما أقابل ربنا هقوله إني بحب الرقص"، مضيفة: "مينفعش، إزاي أحط الراقصة وأنا رايحة لربنا، بس يفضل ربنا هو اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا، ولا أنا هخلي حد يحطلي لقب على مدفني". وتابعت: "أنا مشبعتش من الفن، ده بيبقى في الدم، وهعتزل الرقص لما ربنا يريد، ومش هتوب.. هتوب عن إيه؟ أنا مقتنعة باللي بعمله ودي مش اسمها توبة، ربنا رب قلوب".