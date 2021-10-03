فنون ومشاهير

في مزاد علني... بيع شقة فاتن حمامة

Lebanon 24
03-10-2021 | 05:00
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ضمت صحيفة الأهرام القومية، إعلانا يفيد ببيع شقة كانت مملوكة للفنانة فاتن حمامة بعمارة الليبون بالمزاد العلني، على أن تُعقد الجلسة في 27 الجاري.


بخبر مؤسف، عرضت شقة الممثلة الراحلة فاتن حمامة للبيع وقد جاء في الإعلان الرسمي: "تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري، تسهيلات في السداد، جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة".

يشار الى ان الشقة التي كانت تمتلكها الفنانة فاتن حمامة عاشت فيها فترة من عمرها، بينها سنوات زواجها من الفنان عمر الشريف.
 
 
المصدر: المصراوي
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