فنون ومشاهير

إبنة كارين رزق الله الصغيرة كبُرت وأصبحت تُشبه والدتها! (صورة)

Lebanon 24
03-10-2021 | 02:00
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نشرت ناديا شربل، إبنة الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" لشقيقتها الصغيرة نايا. وقد كبُرت الاخيرة، وأصبحت تُشبه والدتها. وظهرت نايا في الصورة وهي تحمل طفلا صغيرا.
 
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نايا شربل

كارين رزق الله

صورة

انستغرام

طفل

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