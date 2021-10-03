فيفيان أنطونيوس: نحن في حالة إحباط... وآمل أن تكون الحكومة بادرة خير

عبّرت الممثلة فيفيان أنطونيوس عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الإيجابية التي يحصدها مسلسل "حكايتي " عبر قناة الجديد . وكشفت في حديث خاص ل "لبنان24" أنها شعرت بالخوف والمسؤولية في أول كتابة مطلقة لها حيث كانت قد كتبت في السابق مسلسلين بالإشتراك مع الصديقة الممثلة لورا خباز . ووصفت فيفيان الممثلة ماريتا الحلاني التي تلعب بطولة هذا المسلسل بأطيب قلب وأجمل صديقة كسبتها .

فيفيان التي لعبت دور والدة ماريتا في المسلسل أكّدت أنها تحبّ ماريتا بمحبّة والدتها لها لأنها طبيعية وحقيقية .

وأشادت فيفيان بأداء ماريتا التمثيلي بعد أن أتقنت دورها في أول بطولة لها حيث أنه ، ورغم ان هناك تفاصيل تقنيّة ستحسّنها في المستقبل ،الا ان الناس أحبتها ووصلت إلى قلوبهم، والبراءة الموجودة في قلبها ظهرت في شعاع من عيونها وصدّقتها الناس التي باتت بحاجة إلى وجوه بريئة وبسيطة .

وعن إنتقاد البعض ظهور نجوم الغناء والإعلام في التمثيل ، أشارت فيفيان أنه لربما نستطيع إنتقاد بعض الإعلاميين ، إلا أن محمد قيس عمل بجهد كبير وكان جدّيا ومسؤولا وخائفا ويسأل الجميع بإستمرار حول أدائه، وهو كان جيّدا جدّا رغم انها اطلالته الاولى.

وقال فيفيان" البعض ينتقد لمجرد الانتقاد ولا ينظر إلى نفسه حيث أن ماريتا الحلاني ومحمد قيس كانا أفضل من كثيرين من الممثلين في بداياتهم ومنهم انا. الإنتقاد سهل ولكن انا اعتبر ان ماريتا ومحمد نجمان سيكون لهما مكان في الدراما اللبنانية وربما العربيّة".

وأكّدت أنها لم تواجه أي صعوبات في الكتابة بل بعض الضغوط ، لان التصوير بدأ وكانت ما زالت تكتب ولأنها أمام مسؤولية كبيرة ، بوجود كبار من الممثلين المخضرمين الذين لديهم تاريخ من الفن، وكانت خائفة الا تعطيهم الدور الذي يليق بهم.

وعن القضيّة أو المشكلة التي يعاني منها الشعب اللبناني وقد تختار الكتابة عنها ، أشارت فيفيان أنها تختار الكتابة عن "كيفية ان نعيد محبّة لبنان لأولادنا لأن هذا الموضوع تعاني منه مع طلابها الذين أصبح حلمهم أن يكون لديهم جواز سفر لمغادرة لبنان. علينا أن نحبّبهم بوطننا بعد الإنفجار وكل ما حصل . احب ان أتناول هذا الموضوع وهو كيف نعود لنثق بالطبقة السياسية ونربّي أولادنا على حب الوطن الذين أصبحوا من الصغير إلى الكبير يقولون "ايمتا بدنا نفل" ؟



وعن حفل الموريكس دور والإنقسام بين مؤيد له ومعارض وأهمية الجوائز ، اجابت فيفيان "كل فنان تعني له الجوائز ومن يقول غير ذلك يكون يكابر. أنا هنأت جميع الزملاء الذين فازوا ولو لم يستحقوا ذلك لما حصلوا عليها ، هناك صدقية في هكذا نوع من الحفلات وهناك لجنة تدقّق في كل شيء ، أهنئ الجميع على هذا النجاح .





أما عن تأثير الأزمة الحالية في لبنان عليها وما اذا كانت أموالها قد إحتجزت ، أشارت فيفيان الى أنها مثل جميع الناس إحتجزت بعض أموالها في المصرف ، رغم ان زوجها كان يلجأ الى شراء العقارات لعدم ثقته بالمصارف. وكشفت أنها فكّرت بالاستقرار في كندا خصوصاً أن زوجها لبناني أرمني كندي ومعه الجنسيّة الكنديّة ، كما ان منزلهم تهدّم في إنفجار مرفأ بيروت ولو لم يكونوا في الجبل لكانوا تأذّوا. أما عن تأثير الأزمة الحالية في لبنان عليها وما اذا كانت أموالها قد إحتجزت ، أشارت فيفيان الى أنها مثل جميع الناس إحتجزت بعض أموالها في المصرف ، رغم ان زوجها كان يلجأ الى شراء العقارات لعدم ثقته بالمصارف. وكشفت أنها فكّرت بالاستقرار في كندا خصوصاً أن زوجها لبناني أرمني كندي ومعه الجنسيّة الكنديّة ، كما ان منزلهم تهدّم في إنفجار مرفأ بيروت ولو لم يكونوا في الجبل لكانوا تأذّوا.

ودعت فيفيان الى "أن نكون متفائلين ونقاتل من أجل بلدنا لأنه عندما نهاجر نصبح مجرّد رقم. أما في بلدنا فنشعر أننا بين أهلنا ومن الصعب أن نتركهم . هذا قرار صعب ولكن مثلنا مثل جميع اللبنانيين نفكّر بهذا الامر".

ونصحت فيفيان الشعب اللبناني بعدم إنتخاب الطبقة الحاكمة ذاتها وإذا لم نفعل ذلك نكون قد قضينا على بلدنا. وأشارت أنها لن تقترع في الانتخابات المقبلة ،وتأسف على اداء الطبقة السياسية التي جعلت كل اللبنانيين يفكّرون بالهجرة ، إلا أنها على ثقة ان هناك أناسا مازال لديهم ضمير ويعملون لمصلحة لبنان.

وتأمل أن تكون الحكومة الجديدة بادرة خير لأننا بحاجة لإعادة الثقة بوطننا وان نقف على أقدامنا ونحب الوطن.