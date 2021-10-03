نضال الاحمدية: لست مثلية

نفت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية، أن تكون المسؤولة عن التغريدة التي وصفت خلالها الشعب السعودي بالغنم والبدو، متهمة الفنانة أصالة والاشخاص الذين هم إلى جانبها، بفبركة هذاالامر.وأشارت الاحمدية، خلال إطلالتها في برنامج "أول مرة" عبر قناة الجديد، إلى أنها تواصلت مع إدارة تويتر التي أعلمتها أنه جرى إلغاء كل التغريدات المفبركة، إلا أنها لا تستطيع الحصول على تقرير يثبت أن التغريدة لم تنشر"من حسابها الخاص، مستطردة بالقول: "ما تهكر حسابي.. هذه تغريدة خاضعة للفوتوشوب بإتقان مرعب.كما أكدت ، أنها لا تتقاضى المال للوقوف إلى جانب الفنان وائل كفوري، والدفاع عنه، فهي تتحدث وفقاً لقناعاتها.واسترسلت نضال بحديثها، مؤكدة أن الفنان محمد رمضان، اتصل بها خلال تواجده االاخير في لبنان، الا أنها لم تستطع لقاءه بسبب أزمة البنزين، معتبرة أنه إنسان يتمتع بقدر كبير من الوعي، الا انه ظلم؛ كونه لم يفهم كلمات المذيعة عندما قالت: "ما خلقتش الفنانة يلي يوقف أمامها"، معتبرة عمرو أديب ليس لديه هذه الفترة سوى قضية "محمد رمضان، معلقة بالقول: "حرام.وكشفت االاعلامية اللبنانية خلال الحلقة، أنها انسحبت منذ سنوات من برنامج "مصارحة حرة" في مصر، بسبب سؤالها عما اذا كان لديها ميول جنسية مثلية، ففضلت في ذلك الوقت عدم التعليق، على الرغم من أن الامر أغضبها كثيًرا، بخاصة أن المجتمع المصري مختلف تماًما عن اللبناني، وأن الجميع عادة ما يصدق مقدمة البرامج وليس اللبنانيين.وتابعت الاحمدية: "أنا مش "ليزيبيان" أنا امرأة "ستريت" بمشي جالس ولدّي صديقات لديهن ميول جنسية مثلّية، وأحبهن.ولم تحبس نضال دموعها عند حديثها على ترك بلدها، بعد تردي أوضاع المعيشة، مؤكدة أنها لم تتخذ لغاية يومنا هذا، قرار الهجرة من لبنان، معلقة بالقول: "يعّز علّي الانتقال للعيش في أميركا، وترك شقيقتي جميلة، التي تعاني من مرض السرطان من دون أي دواء،لا يمكنني أن أعيش بامتيازات وأترك الناس يلي بحبهم. فأنا حالة "استثنائية بمهاراتي.والقت مقابلة الاحمدية، تفاعلاً كبيًرا من قبل رواد السوشال ميديا، الذين حرص معظمهم على مهاجمة االاعلامية، وتوجيه اللوم لها، على تصريحاتها وطريقة تعبيرها عن رأيها.