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فنون ومشاهير
دينا الشربيني في "آخر دور"
Lebanon 24
03-10-2021
|
14:00
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تعاقدت الفنانة المصرية دينا الشربيني على مسلسل درامي بعنوان "آخر دور" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي. والعمل مكون من 12 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في الموسم الشتوي المقبل.
وتدور الأحداث في إطار اجتماعي ويشارك دينا الشربيني البطولة أحمد خالد صالح وميمى جمال. ويعد العمل ثاني التجارب الدرامية التي تجمع بين دينا الشربيني وأحمد خالد صالح بعد مسلسل مسلسل "قصر النيل" الذي عرض في رمضان الماضي.
المصدر: نواعم
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