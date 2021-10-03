نانسي عجرم تمازح الجمهور.. فضحتونا! (فيديو)

أحيت النجمة نانسي عجرم حفلاً غنائياً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ضمن فعاليات "مهرجان لكل الإيقاعات" ولفتت الأنظار بأناقتها وعفويتها مع الجمهور.



وأطلت النجمة اللبنانية بفستان أحمر أنيق بتصميم ناعم، مع قصة ضيقة على الصدر أبرز نحافتها وقدمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة مثل سلامات، عم بتعلّق فيك، ويا طبطب.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي من الحفل، حيث تفاجأت نانسي بطلب من الجمهور بأن تقدم أغنية الأطفال "شخبط شخابيط"، فردّت بعفويّة "جرّصتونا" ومن بعدها غنت مقطع منها وسط تفاعل كبير من محبيها.

كما شاركت متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق اسنتغرام بمقتطفات من حفلها في قطر، فظهرت وهي تترك المسرح وتتجوّل بين الجمهور أثناء الغناء، وعلّقت بالقول "سوا غنّينا، وسوا رقصنا، وبتمنّى نلتقى مجدداً قريباً".++