فنون ومشاهير

بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2021 | 01:00
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أحدث المغني العراقي سيف نبيل موجة من الجدل خلال تواجده على خشبة مسرح المدرج الجنوبي لمدينة جرش الأردنية، بعد تقديمه عرضًا استعراضيًا ضمن فعاليات مهرجان جرش الدولي.

 

ودخل سيف نبيل خشبة المسرح وسط موكب استعراضي ضخم، حيث حمله مجموعة الشبان فوق عرش بدا أشبه وكأنه القيصر من العصر الروماني، بينما تقدمته مجموعة من الراقصات اللواتي ارتدين فساتين بيضاء على الطراز الروماني.

 

واختار نبيل ارتداء بدلة باللون البيج وأسدل على متفيه رداء أرجواني كالتي ارتداها أباطرة الرومان

 

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد نبيل على دخوله المبهرج مُشيرين إلى أن النجوم الكبار الذين زينوا مهرجان جرش أمثال ماجدة الرومي وفيرزو وكاظم الساهر لم يقدموا على فعل ما فعله.

 

وعلَّق أحد المتابعين: "كاظم الساهر ماسواله هيح دخوليه شهل مهزلة والصوت".

 

ورأى الكثيرون أن سيف نبيل يُقلِّد الفنان المصري محمد رمضان، فعلَّق أحدهم: "اول من سواها الاكشن بالمسرح محمد رمضان يقلده".

 

والجدير بالذكر أن اسم الفنان كان ضمن قائمة الأسماء الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب خبر إعتقاله في دولة الإمارات حيث يقيم حالياً، حيث اتهم بضرب والاعتداء على حبيبته اللبنانية.

 

 

 

المصدر: البوابة
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