فنون ومشاهير

نانسي عجرم تتعرض لموقف محرج: فستانها تطاير بسبب الهواء وكاد يكشف المستور.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2021 | 02:00
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تعرَّضت الفنانة نانسي عجرم لموقف محرج أثناء حفلها الغنائي في قطر بسبب فستانها.

 

فقد أدَّت نانسي عجرم العديد من أغانيها الضاربة على خشبة المسرح، واختارت لتألقها فستانا أحمر بأكمام وفتحة طويلة تصل أعلى الساق جاءت من المنتصف ما سبب لها حالة حرج وعدم ارتياح بسبب تطايره نتيجة تيارات الهواء؛ إذ حاولت إغلاق الفتحة بيديها.

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ووجهت نانسي حديثها للحاضرين وقالت وهي تضحك: " ما كان في هوا مشان هيك البست هيدا الفستان، بس اليوم طلع الهوا.. قالولي شوب لهيك إلبست هيدا الفستان".

 

على الصعيد الفني، تستعد نانسي عجرم لطرح فيديو كليب "مية وخمسين" من ألبومها الأخير "نانسي 10"، وبحسب المتداول أن المخرجة اللبنانية ليلى كنعان كانت من أشرف على إخراج العمل.

المصدر: البوابة
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