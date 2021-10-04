ابنة عمرو دياب تفجر مفاجأة: لم أرَ والدي منذ 3 سنوات!

رغم علاقتها القوية بوالدتها شيرين رضا، كشفت نور الابنة الكبرى للفنان المصري عمرو دياب عن أسرارها الخاصة مع والدها لأول.

حياتها الخاصة

نور عمرو دياب أشعلت صفحات السوشيال ميديا قبل أيام بعد خطبتها إلى كيران وودورد في لقاء رومانسي انتشرت صوره عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وحاولت نور أن تفتح قلبها لمتابعيها قبل ساعات في لايف خاص كشفت فيه عن بعض أسرار علاقتها بوالدها الهضبة عمرو دياب، حيث قالت إنها لا تعتمد عليه في مصروفها الخاص، بالعكس فهي شخصية استقلالية منذ سنوات وهذا ما قررته لنفسها، حيث تعمل في تصميم الأزياء منذ فترة.

وكشفت نور أنها لم ترَ والدها عمرو دياب منذ ثلاثة أعوام تقريباً بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنها أكدت أنها دائمة التواصل مع والدتها شيرين رضا.

فيديو خاص

وكشفت نور للمرة الأولى أنها تفكر جدياً في تقديم فيديو خاص على أغنية والدها عمرو دياب "نور العين" التي قدمها لها منذ سنوات، على أن يكون برقصة الـSalsa؛ وهي أفضل أنواع الرقص بالنسبة إليها.

وأشارت إلى أنها تحضر لزيارتها القريبة إلى مصر في العام القادم، وأنّ ما يمنعها حالياً هو تحضير انتقالها إلى منزل خطيبها والاستقرار فيه.