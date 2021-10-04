فنون ومشاهير

للمرة الأولى سعد لمجرد يتحدّث عن قضية الاغتصاب على التلفزيون.. ماذا سيقول؟

Lebanon 24
04-10-2021 | 05:00
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للمرة الأولى سيطل الفنان سعد لمجرد عبر برنامج "سهرانين" في حلقات الأسبوع القادم ليحل ضيفاً أمام أمير كرارة ويكشف الستار عن العديد من أسراره لجمهوره المصري والعربي أيضاً.

 

تهمة الاغتصاب

في الحلقة المنتظر أن تثير الكثير من الجدل وتحتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، سيتحدث سعد لمجرد عن قضية اتهامه بالاغتصاب لأول مرة عبر شاشة التلفزيون المصري في حلقة خاصة مع أمير كرارة.

 

مفاجآة كرارة

وفوجىء لمجرد بسؤال كرارة أثناء الحلقة بعدد أولاده، فأجاب مسرعاً أنه لا توجد أم للأولاد كي يكون لديه أولاد.

 

وسيتحدث لمجرد أيضاً عن فترة إقامته في باريس وكيف كان يقضي وقته هناك بداية الأزمة الشهيرة التي لاحقته لمدة سنوات، كما سيتحدث عن بداياته الفنية وكيف انطلق من البداية حتى وصل إلى كل هذا النجاح.

 

وسيقدم سعد ضمن الحلقة مجموعة من أشهر أعماله الغنائية "إنت معلم" و "إنساي"، كما سيقدم مجموعة أخرى من الأغاني القديمة كأغنية "جانا الهوى" للراحل عبد الحليم حافظ وأغنية "مشيت خلاص" لوائل جسار.

 

جدير بالذكر أن لمجرد طرح قبل أسابيع أحدث أعماله الغنائية "إنتي حياتي" التي تصدرت المنافسة بملايين المشاهدات، حيث جمعته مع فريق كاليما الشهير، كما احتفل لمجرد بوصول أغنيته "إنت معلم" لـ 950 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب قبل أيام.

المصدر: نواعم
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